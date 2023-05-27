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Арман Абеуов назначен руководителем Спортивного комитета Минобороны РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 13:41
Арман Абеуов назначен руководителем Спортивного комитета Минобороны РК Фото: t.me/modgovkz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны на должность председателя Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальника Центрального спортивного клуба назначен подполковник Абеуов Арман Сайлауович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Арман Абеуов родился в 1982 году в Жезказганской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В Службе государственной охраны проходил службу на различных должностях.

В Вооруженных силах прошел путь от начальника отдела организации спортивно-массовой работы Министерства обороны до заместителя председателя Спортивного комитета.

Мастер спорта международного класса Арман Абеуов – трехкратный обладатель Кубка мира по самбо, чемпион Азии по дзюдо, десятикратный чемпион Казахстана по самбо, дзюдо и қазақша күрес.


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