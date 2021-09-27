Аркалыкскую ТЭЦ запустили после масштабной реконструкции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Аркалыке запущена работа ТЭЦ после реконструкции. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в своем Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в рамках рабочей поездки в город Аркалык Архимед Мухамбетов посетил ряд объектов.

«В первую очередь посетил кожевенный завод ТОО «Умут». Основным видом деятельности является дубление и выделка кожи, выпуск кожевенных изделий. В настоящее время предприятие имеет полный производственный цикл от сырья до готовой кожи. Производственная мощность составляет 48 тысяч квадратных метров кожевенной продукции в год», - сообщил глава региона.

Также он ознакомился с реконструкцией теплоснабжения Аркалыка.

«Реконструкция проводится в рамках Программы развития регионов на 2020-2025 годы. Общая стоимость проекта 7,4 млрд тенге. Реализация данного проекта позволит перевести ТЭЦ с топочного мазута на уголь и снизит расходы на приобретение топлива до 800 млн тенге объемом угля до 48 тысяч тонн», - пояснил Архимед Мухамбетов.

Сообщается, что на сегодняшний день закончены все значимые строительно-монтажные работы на объекте, проведен запуск и начаты плавневые пуско-наладочные работы. Уголь, по словам акима, на предприятии находится в полном объеме.

Напомним, о том, что Аркалыкская ТЭЦ может перейти с мазута на уголь уже в этом году, сообщалось ранее.