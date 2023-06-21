Аркалыкская ТЭЦ вынуждена закупать электроэнергию вместо продажи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса были подняты вопросы функционирования ТЭЦ в Аркалыке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там ситуация такая. Система гидрозолоудаления для гидравлической транспортировки в бетонных каналах золошлаковых отходов от котлов имеет проблемы с забиваемостью каналов. Мы сделали фото, там в цеху вообще ничего не видно, собственной руки не видно. Не выполнена кислотная промывка и щелочение котлов. Имеет место низкое качество питательной воды, не соблюдены параметры водно-химического режима и т.д», - сказала председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

В результате, по ее словам, предприятие вынуждено закупать электроэнергию.

«Тогда как по проекту планировалась выработка электроэнергии как для покрытия собственных нужд, так и для продажи. За 2022 год расходы по приобретению электроэнергии составили 265 млн тенге. Потери предприятия за счет увеличения объема потребления технической воды составили порядка 20 млн», - отметила спикер.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов заявил о необходимости рассмотреть ответственность на законодательном уровне.

«При необходимости давайте внесем изменения. На сегодня нет никакой ответственности», - добавил спикер палаты.