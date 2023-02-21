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    20:51, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Аркалыкская ТЭЦ полностью перейдет на уголь в следующем отопительном сезоне

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Аркалыка Амирхан Асанов в ходе аппаратного совещания в областном акимате рассказал о ходе проведения пусконаладочных работ на Аркалыкской ТЭЦ и сроках перехода с мазута на уголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам А. Асанова, в рамках пусконаладочных работ подрядной организацией ТОО «Азияэнергопроектомонтаж» проведены работы по замене пароперегревателей (ширмы) на паровом котле № 2, а также установлены новые пароперегреватели.

    «До 1 марта 2023 года будет проведен полный анализ по состоянию парового котла №2 и вырабатываемого им качества пара. В случае получения положительных результатов аналогичная работа будет проведена по паровым котлам №№ 1,3», - проинформировал Амирхан Асанов.

    Сейчас на ТЭЦ осуществляется комплекс работ по доведению котельной на твердом топливе до номинального режима.

    «В текущем отопительном сезоне мы завершим пуско-наладочные работы и в следующем отопительном сезоне полноценно приступим к работе котельной на угле»,- заверил А. Асанов.

    В ноябре прошлого года на ТЭЦ в Аркалыке произошла авария. Жертв и пострадавших не было, но разрушилась обмуровка котла.


    Теги:
    Костанайская область ЖКХ Отопительный сезон
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