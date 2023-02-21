Аркалыкская ТЭЦ полностью перейдет на уголь в следующем отопительном сезоне
По словам А. Асанова, в рамках пусконаладочных работ подрядной организацией ТОО «Азияэнергопроектомонтаж» проведены работы по замене пароперегревателей (ширмы) на паровом котле № 2, а также установлены новые пароперегреватели.
«До 1 марта 2023 года будет проведен полный анализ по состоянию парового котла №2 и вырабатываемого им качества пара. В случае получения положительных результатов аналогичная работа будет проведена по паровым котлам №№ 1,3», - проинформировал Амирхан Асанов.
Сейчас на ТЭЦ осуществляется комплекс работ по доведению котельной на твердом топливе до номинального режима.
«В текущем отопительном сезоне мы завершим пуско-наладочные работы и в следующем отопительном сезоне полноценно приступим к работе котельной на угле»,- заверил А. Асанов.
В ноябре прошлого года на ТЭЦ в Аркалыке произошла авария. Жертв и пострадавших не было, но разрушилась обмуровка котла.