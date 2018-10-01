Аркадий Дворкович избран на пост президента ФИДЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) избран член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович, передает СИА SPORTINFORM со ссылкой на Твиттер ФШР.

Аркадий Дворкович на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Батуми (Грузия), одержал победу в выборах на пост главы организации большинством голосов - 103 против 78-ми за греческого кандидата Георгиса Макропулоса.

Отметим, что накануне выборов российский кандидат обвинялся Макропулосом в нарушении выборных процедур и влиянии на Генеральную ассамблею ФИДЕ. Однако, комиссия по этике, в ходе 9-часового заседания вынесла решение о признании Аркадия Дворковича невиновным в связи с отсутствием доказательств. Интересы Дворковича в этом процессе представляла международная компания специализирующаяся на спорах в области спортивного права SILA International Lawyers, недавно открывшая свой офис в Казахстане.

Таким образом, Аркадий Дворкович стал седьмым президентом ФИДЕ, сменив на этом посту Кирсана Илюмжинова возглавлявшего международную федерацию с 1995 года.

ФИДЕ является одной из наиболее влиятельных федераций в мире спорта. Накануне свою поддержку Дворковичу выразил президент ФИФА Джанни Инфантино.