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    12:22, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Арина Шульгина выступит на этапе Кубка мира по триатлону в Мексике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уатулько (Мексика) примет Кубок мира по триатлону. Международный турнир состоится 12-13 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В соревнованиях примет участие и представительница команды Казахстана по триатлону Арина Шульгина.

    Турнир является квалификационным - в рамках соревнований будут разыграны очки, которые будут зачтены в Олимпийском рейтинге.

    На данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировались 45 спортсменок в категории Elite.


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