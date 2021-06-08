12:22, 08 Июнь 2021 | GMT +6
Арина Шульгина выступит на этапе Кубка мира по триатлону в Мексике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уатулько (Мексика) примет Кубок мира по триатлону. Международный турнир состоится 12-13 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В соревнованиях примет участие и представительница команды Казахстана по триатлону Арина Шульгина.
Турнир является квалификационным - в рамках соревнований будут разыграны очки, которые будут зачтены в Олимпийском рейтинге.
На данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировались 45 спортсменок в категории Elite.