Арина Шульгина выступит на этапе Кубка мира по триатлону в Мексике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уатулько (Мексика) примет Кубок мира по триатлону. Международный турнир состоится 12-13 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях примет участие и представительница команды Казахстана по триатлону Арина Шульгина.

Турнир является квалификационным - в рамках соревнований будут разыграны очки, которые будут зачтены в Олимпийском рейтинге.

На данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировались 45 спортсменок в категории Elite.