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    02:02, 25 Март 2021 | GMT +6

    Арина Алтухова стала четвертой на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Арина Алтухова остановилась в шаге от медали этапа Кубка мира в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В стрельбе из пневматической винтовки (50 метров, три позиции) она заняла четвертое место.

    Золотую медаль завоевала словенка Зива Дворсак. Второе место осталось за Ниной Кристин из Швейцарии. Замкнула тройку лучших Анета Станкевич из Польши.

    У мужчин в этом виде программы казахстанец Юрий Юрков стал 20-м.


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