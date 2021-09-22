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Архивная деятельность начала приобретать институциональное оформление - Минкультуры РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Сентября 2021, 14:58
Архивная деятельность начала приобретать институциональное оформление - Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта рассказали, какая работа проводится для совершенствования архивной деятельности в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что самая основная тема в архивном деле - цифровизация. То есть, мы должны все документы, которые издаются, хранить в электронном формате. Профессия архивиста до настоящего момента не привлекала большого внимания, возможно, со стороны руководителей государственных органов. Сейчас мы внедряем новую информационную систему Е-архив, который требует от всех госорганов, чтобы на постоянной основе там работали высококвалифицированные специалисты, которые владеют IT-технологиями, которые могут передавать из базы данных в электронный архив», - сказал вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов в рамках международной практической конференции «Независимость и Елбасы: новая история созидания».

Он отметил также, что Президентом дано поручение поднять заработную плату для работников архивов. Тем самым данная мера повысит квалификационные требования, чтобы поднять административный статус и профессионализм сотрудников архивов.

«Вы знаете, что в Национальном архиве хранятся все документы, которые были изданы с момента обретения независимости страны. Мы смело можем сказать, что Национальный архив и все архивы - хранители нашей истории, национальная память. Наш Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет архивному делу очень важное внимание. В свое время по его поручению был построен Национальный архив республики, который находится в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев так же уделяет огромное значение. По его поручению в этом году был создан Комитет архивного дела при Министерстве культуры и спорта. Раньше такого комитета не было. С созданием комитета можно сказать, что в целом все архивная деятельность начала приобретать институциональное оформление», - добавил Г. Абдрахимов.

«Учитывая, что все документы, которые хранятся в наших архивах, представляет собой огромную ценность для будущего поколения, Президентом страны также было дано поручение изучить необходимые документы, которые хранятся в других стран, за рубежом. Специально принят комплексный план, согласно которому наши специалисты едят в зарубежные архивы и добывают там ценные документы», - пояснил вице-министр.

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