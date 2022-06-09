9 Июня 2022 22:53

Архив Президента РК хранит уникальные документы политической истории

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Архив Президента Республики Казахстан – крупнейший в стране хранитель документов социально-политической истории ХХ-ХХІ вв. На сегодняшний день в архиве хранится 1014 фондов, включающих более 856 тыс. дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 июня 1948 года решением ЮНЕСКО был создан Международный совет архивов. В ноябре 2007 года на Генеральной Ассамблее Международного совета архивов 9 июня был утвержден в качестве Международного дня архивов.

В Казахстане функционирует более 200 государственных архивов, в их числе Архив Президента Республики Казахстан, Национальный архив Республики Казахстан, три центральных республиканских государственных архива, областные, городские и районные архивы.

«Архив Президента Республики Казахстан создан Указом Первого Президента Республики Казахстан 14 января 1994 года. На сегодняшний день в архиве хранится 1014 фондов, включающих более 856 тыс. дел. Это документы как бывшего партийного архива, начиная с 1918 года, так и материалы по истории Независимого Казахстана, образованные в деятельности подчиненных и подотчетных Главе государства госорганах, политических и общественных организациях, национальных культурных центрах, а также личные архивы видных политических, государственных и общественных деятелей Казахстана.

Разносторонний по составу комплекс документов, хранящийся в архиве, привлекает внимание отечественных и зарубежных специалистов новейшего периода истории», - сообщила специалист по связям с общественностью Архива Президента РК Дайана Токбергенова.

В Архиве особое внимание уделяется публикации и популяризации документальных источников по истории Казахстана. Рассекреченные в 2004-2008 годах 40 тыс. архивных дел советского периода стали источниковой базой для первых в стране монографических исследований, посвященных истории партии Алаш, коллективизации, голоду, политическим репрессиям и депортации 1930-х годов, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и другим вопросам.

Архивом выпущено более 100 документальных изданий, среди них «Движение Алаш. Сборник документов и материалов», «Рассекреченная война», «Из истории национальной валюты», «Қазақстан халқы Ассамблеясы: алғашқы қадамдар (1995-1997)», «Казахстан за безъядерный мир» и другие.

«Архив сотрудничает с отечественными и зарубежными научными учреждениями и общественными организациями, совместно с которыми проводятся различные социально-значимые мероприятия: круглые столы, конференции, презентации документальных сборников, историко-документальные выставки. С 2017 года совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Российским государственным гуманитарным университетом реализуется международный образовательный проект летняя школа молодых архивистов, в котором приняли участие более 500 молодых специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Лекторами выступили ученые и архивисты-практики из Беларуси, Казахстана, Польши, России, США, Финляндии и Южной Кореи. В этом году 15-17 июня пройдет юбилейная V летняя школа молодых архивистов, в которой к названным странам присоединятся наши коллеги из Монголии и Китая. Международный день архивов – это профессиональный праздник для всех хранителей истории», - добавила Дайана Токбергенова.

В Казахстане День архивиста отмечают 22 декабря, в этот день в 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах».