Архитектурный дизайн-код разработают за 81 млн тенге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске выделят 81 млн тенге на разработку архитектурного дизайн-кода. Аким города Руслан Анбаев считает, что это позволит привести в порядок вид города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети Instagram Р.Анбаев напомнил о поручении Президента привести в порядок внешний облик городов.

«Прийти к этому нам поможет разработка архитектурного дизайн-кода. Он необходим для целостного создания образа города. Ориентирован документ на фасадные элементы зданий, сооружений и улично-дорожное пространство. Проще говоря, это инструкция, которая объясняет, например, как можно размещать и оформлять вывески, фасады, входные группы, рекламные конструкции и т.д. На разработку дизайн-кода Петропавловска планируется выделить 81 млн тенге. Сумму утвердили на внеочередной сессии городского маслихата. Для разработки дизайн-кода будет объявлен конкурс. Определившимся разработчикам горожане могут предлагать свои варианты создания единого облика областного центра. Давайте вместе улучшим городскую среду нашего родного города», - написал Р.Анбаев.

Инициатива градоначальника вызвала у горожан неоднозначную реакцию. В комментариях к сообщению акима петропавловцы указывают, что сначала нужно привести в порядок городские улицы, которые в этом году «уплыли» вместе со снегом. Асфальтовое покрытие не выдерживает никакой критики и сейчас больше напоминает дуршлаг. Пользователи отмечают, что таких плохих дорог в городе еще не видели. Более того, есть масса других проблем благоустройства Петропавловска, которые необходимо решить до разработки дизайн-кода.