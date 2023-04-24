РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Архитектурный дизайн-код разработают за 81 млн тенге в Петропавловске

    None
    Кадр из видео
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске выделят 81 млн тенге на разработку архитектурного дизайн-кода. Аким города Руслан Анбаев считает, что это позволит привести в порядок вид города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети Instagram Р.Анбаев напомнил о поручении Президента привести в порядок внешний облик городов.

    «Прийти к этому нам поможет разработка архитектурного дизайн-кода. Он необходим для целостного создания образа города. Ориентирован документ на фасадные элементы зданий, сооружений и улично-дорожное пространство. Проще говоря, это инструкция, которая объясняет, например, как можно размещать и оформлять вывески, фасады, входные группы, рекламные конструкции и т.д. На разработку дизайн-кода Петропавловска планируется выделить 81 млн тенге. Сумму утвердили на внеочередной сессии городского маслихата. Для разработки дизайн-кода будет объявлен конкурс. Определившимся разработчикам горожане могут предлагать свои варианты создания единого облика областного центра. Давайте вместе улучшим городскую среду нашего родного города», - написал Р.Анбаев.

    Инициатива градоначальника вызвала у горожан неоднозначную реакцию. В комментариях к сообщению акима петропавловцы указывают, что сначала нужно привести в порядок городские улицы, которые в этом году «уплыли» вместе со снегом. Асфальтовое покрытие не выдерживает никакой критики и сейчас больше напоминает дуршлаг. Пользователи отмечают, что таких плохих дорог в городе еще не видели. Более того, есть масса других проблем благоустройства Петропавловска, которые необходимо решить до разработки дизайн-кода.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!