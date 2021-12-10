Архитектурные решения Елбасы: уникальные сооружения столицы, ставшие символами Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главным инициатором переноса столицы из Алматы в тогда еще Акмолу стал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2003 году в интервью газете The Wall Street Journal Елбасы на вопрос журналиста, участвовал ли он в проектировании новой столицы, ответил: «Я участвовал в проектировании каждого здания, в каждом архитектурном проекте. Даже в том, что касается цвета зданий... Я - архитектор и не стыжусь этого».

В преддверии 30-летия Независимости редакция официального сайта городского акимата напомнила лучшие архитектурные решения Елбасы в столице.

С момента обретения юридического статуса столица изменила свой архитектурный облик и превратилась в бренд Казахстана за счет уникальных сооружений, в которых переплетаются культуры Востока и Запада. Елбасы более ярко высказался о строительстве столицы в своей книге «В сердце Евразии».

«Эйфелева башня, Вестминстер, Кремль... Эти столичные знаки - самые лучшие проводники по карте мира. Они воспринимаются, как будто такими и были созданы. Но все они были созданы талантом и трудом определенных людей. Строительство Астаны - написание новой национальной истории. Такая честь выпадает не каждому поколению. На рубеже двух тысячелетий мы приняли такое решение, и построили новую столицу в сердце Евразии».

Стоит отметить, что каждое из архитектурных решений столицы отражает часть истории страны, включая в себя знаменательные даты. Например, высота монумента «Қазақ елі» составляет 91 м, что является отсылкой к году, когда Казахстан обрел независимость. Высота монумента «Мәңгілік ел» - 20 м, что символизировало 20-летие нашей независимости.

Монумент «Байтерек»

На церемонии открытия монумента «Байтерек» в 2002 году Елбасы заявил, что в будущем он станет визитной карточкой столицы и всего Казахстана. Действительно, «Байтерек» на сегодня является одной из главных достопримечательностей города, по которому и узнают нашу столицу, к примеру, как Москву по Красной площади или Нью-Йорк по статуе Свободы.

«Байтерек» построен из металла, стекла и бетона. Высота металлической конструкции составляет 97 метров, что символизирует 1997 год, когда состоялся официальный перенос столицы. С учетом стеклянного шара общая высота монумента достигает 105 метров.

Концепция монумента основана на древней казахской легенде о священном дереве Байтерек. В своей книге «Казахстанский путь» Первый Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что эта легенда является отражением идеалов нашего государства.

Кроме того, «Байтерек» является любимым местом Елбасы в столице.

«Любимых мест много. Конечно, мне очень нравится «Байтерек» и вокруг него. Это самое красивое и любимое место. Я люблю там бывать», - сказал Президент в интервью в преддверии 20-летия столицы.

Монумент «Мәңгілік ел»

Триумфальная арка «Мәңгілік ел» была открыта по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева 16 декабря 2011 года в честь 20-летия Независимости Казахстана. Благодаря точному соблюдению «золотого сечения» монумент имеет идеальные пропорции. В его нишах установлены объемные бронзовые скульптуры аксакала-мудреца, женщины-матери, средневекового батыра, современного воина. По бокам с двух сторон установлены копии «Тай-казана» из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Высота архитектурной конструкции 20 м, что символизирует 20-летие Независимости страны. В одной из двух ниш фасада арки установлена фигура воина-кочевника, в другой - скульптура военнослужащего современной казахстанской армии. В верхней части конструкции можно прочитать надпись, взятую из первой статьи Конституции Республики Казахстан.

Елбасы отметил, что открытие монумента является знаком трудов, успехов страны и перехода в будущее.

«Триумфальная арка во многих странах мира есть. Открывается она по разным поводам. В том числе за военные победы. В последнее время Триумфальная арка открывается по другому поводу. Это означает, что мы прошли триумфально 20 лет независимости. И как в знак наших трудов, успехов, и как в знак перехода в будущее мы построили эту замечательную арку, и это будет еще одним символом Астаны», - сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия Триумфальной арки.

Дворец мира и согласия

Дворец мира и согласия, который в народе называют «Пирамидой», открылся 1 сентября 2006 года. Нурсултан Назарбаев в 2003 году на I Съезде мировых и традиционных религий выступил с предложением открыть Дворец в качестве символа дружбы, мира и единения. Спустя три года второе заседание съезда прошло уже в новом здании.

Дворец был создан известным архитектором Норманом Фостером. Пирамида построена по принципу золотого сечения: в основании – квадрат со стороной 62 метра, высота также равна 62 метрам. Здесь находится концертно-оперный зал на 1500 мест, на открытии которого выступила Монсеррат Кабалье.

На самой вершине Дворца мира и согласия расположился зал «Колыбель», где проходила международная конференция «Религии против терроризма». Вокруг зала раскинулся «Зимний сад», восхищающий разнообразием растительности со всего мира.

А венчает пирамиду большой стеклянный купол с изображением 130 голубей, символизирующих этносы Казахстана. Ночью купол светится, и, как маяк, указывает путь к символу единения различных религий, культур и народов.

Театр «Астана Опера»

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» был построен в 2013 году, и считается крупнейшим театром в Центральной Азии.

Над внешним обликом и интерьером здания трудилась команда архитекторов, строителей и специалистов из 33 стран. Елбасы сам вносил в проект свои коррективы, даже на стадии завершения. По его предложению, была увеличена высота главного театрального фойе.

«Через считанные дни мы будет отмечать 15-летие нашей столицы. Это здание, этот театр - бесценный подарок к 15-летию нашей столицы. Прежде всего, я думаю от себя, и от вашего имени, выразить благодарность всем архитекторам, строителям, которые создали этот шедевр», – сказал Нурсултан Назарбаев на официальном открытии театра.

«Астана Опера» обладает уникальной сценой, как в «Опере Бастилии» и «Мариинском театре». Главный архитектор проекта - Ренато Аркетти. Театр построен с учетом классических традиций, но при этом в архитектуре подчеркнут казахский национальный колорит. Пол, стены, декоративные панели и витые мраморные лестницы фойе отделаны наборным сицилийским мрамором.

Монумент «Қазақ елі»

Монумент открыли в 2009 году вместе с Площадью Независимости. В основу главных элементов архитектурного комплекса вошел принцип единства четырех сторон света. Это символизирует расположение нашей столицы, как сердца Евразии. На самой площади впервые за историю суверенного Казахстана прошел военный парад, посвященный Дню Конституции.

Высота «Казак Елі» сопоставима со Статуей Свободы в США и достигает 91 метра. Для казахстанцев же монумент является символом обретения Независимости в 1991 году. Общая площадь составляет 5 гектаров, площадь прилегающей территории - 11 гектаров. На четырех бронзовых барельефах у основания изображены «Первый Президент и народ Казахстана», «Мужество», «Созидание» и «Будущее».

На открытии архитектурного комплекса тогда еще председатель Сената Казахстана, а ныне Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что строение восхищает своей монументальностью и содержательностью.

«На этой торжественной церемонии мы обязаны сказать слова сердечной благодарности Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву за поистине титаническую работу на благо всего народа Казахстана. В тяжелейший период становления независимости нашего государства, когда решался кардинальный вопрос - быть или не быть суверенному Казахстану – страну уверенно повел за собой наш Президент. Восхищает в комплексе всё - монументальность, изящество, содержательность экспозиции, и главное - то, если внимательно приглядеться к «Қазақ Елі» - каждый увидит в нем себя: заботливую мать, целеустремленного студента, трудолюбивого сельчанина, отважного воина», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.



