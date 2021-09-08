Архимед Мухамбетов вручил ключи от автомобилей полицейским Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Глава Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе рабочей поездки в город Рудный посетил участковый пункт полиции №6 и вручил полицейским ключи от трех автомобилей марки JAC отечественной сборки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

В Департаменте полиции напомнили, что в Послании Президента страны «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отмечено, что местные органы власти должны понимать суть нововведений и оказывать содействие полиции.

«Такое понимание и поддержка на местах есть. К примеру, в области за счет выделенных средств из местного бюджета решаются вопросы оснащения улиц видеокамерами, обновляется автопарк, приобретается современная техника. Благодаря такой поддержке уровень преступности снижается из года в год, - отмечают в полиции. - Для полиции города Рудного эти автомобили позволят быть более мобильными. Решать приоритетные задачи безопасности и правопорядка здесь помогает программа «Безопасный двор», кроме этого во всех школах имеются камеры, подключенные к Центру оперативного Управления полиции города».

Старший участковый инспектор, майор полиции Фархат Бирман отмечает, что участок номер шесть обслуживают четверо участковых, недавно здесь появился помощник участкового Нурбол Калметов.

Население на участке составляет более 15 тысяч человек.

«До этого у нас была одна машина, на такое количество населения этого, конечно, было не достаточно. Сейчас благодаря новым автомобилям мы сможем быстрее реагировать на правонарушения и работать по принципу «Полиция в шаговой доступности», - отмечает Фархат Бирман.

Архимед Мухамбетов поздравил личный состав рудненской полиции с техническим пополнением.