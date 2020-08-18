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Архимед Мухамбетов: Праймериз  - шанс для настоящих патриотов и честных профессионалов

Автор:  
Ринат Дусумов
18 Августа 2020, 18:24
Архимед Мухамбетов: Праймериз  - шанс для настоящих патриотов и честных профессионалов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Праймериз - это шанс для настоящих патриотов и честных профессионалов прийти в политику, считает аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В партии «Nur Otan» начались внутрипартийные выборы – праймериз. С 17 августа начался этап выдвижения и регистрации кандидатов. Праймериз – это отбор кандидатов внутри партии для того, чтобы в дальнейшем самые авторитетные лидеры в обществе, пользующиеся высоким доверием и поддержкой, представляли партию в электоральный период. Это шанс для настоящих патриотов и честных профессионалов прийти в политику», - написал в Instagram Архмед Мухамбетов.

По его информации, на сегодня в Костанайской области насчитывается почти 50 тысяч членов партии, объединённых в 265 первичных партийных организаций. В ходе подготовки к праймериз в области были определены 156 мест проведения голосования. При областном и территориальных филиалах определены составы оргкомитетов и счетных комиссий по проведению праймериз. С 1 июня текущего года осуществляют работу 22 колл-центра на уровне 4 городов и 16 районов по вопросам организации проведения праймериз. На более 100 площадках пройдут публичные дебаты на трех уровнях.
«Уникальность этих праймериз в том, что голосование пройдет в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи с коронавирусом. Для «Nur Otan» в приоритете безопасность здоровья граждан. Проголосовать можно будет в период с 1 по 3 октября через мобильное приложение или веб-портал. Также на базе филиалов партии и крупных ППО будут организованы избирательные участки, куда можно будет прийти 3-го октября и также проголосовать через онлайн систему. Для тех партийцев, кто проживает в населенных пунктах без интернета, а таких у нас по области более 8 тысяч человек, будет возможность проголосовать традиционно – на участке по бумажному бюллетеню», - сообщил А. Мухамбетов.


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