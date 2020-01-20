Архимед Мухамбетов: Не надо оказывать давления на предпринимателей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совещании аппарата Костанайской области глава региона Архимед Мухамбетов сделал предупреждение акимам районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В 2019 году в двух районах области снизился объем промышленного производства. Особенно это касается Денисовского и Науырзымского районов. Снизился объем производства и инвестиций. В ходе совещания главы этих районов назвали причины сложившейся ситуации.
«Это связано с плохим урожаем. В прошлом году на экономику повлияло снижение цен на мясо и муку. Объем производства составил 2 млрд 493 млн тенге, что составляет 0,2% от областного объема. У нас в районе сменился руководитель одного из самых больших предприятий по производству мяса «Қостанай Трейд». В связи с этим понизились наши общие результаты», - доложил аким Денисовского района Б. Нургалиев.
Такая же ситуация сложилась и в Науырзымском районе. Урожай посевных снизился на 116,6 тыс. тонн.
«Какое отношение имеют посевные к строительству жилья? Не проводилась системная работа. Не проводится конкретная работа с предпринимателями. Увеличилось число жалоб. Чем оказывать давление, лучше надо им помогать. Работа не налажена должным образом. Показатели неудовлетворительные. Главы районов сами ничего не инициируют, не выполнены и возложенные задачи. Наурзымский район стоит на последнем месте по привлечению инвестиций в основной капитал. Объем строительных работ не превышает 73% от запланированного, это тоже самый низкий показатель. Необходимо возобновить работы но программе «Еңбек». Необходимо обратить особое внимание на вопрос привлечения инвестиций, так надо уменьшить затраты бюджета», - подчеркнул Архимед Мухамбетов.
Отмечается, по республике Костанайская область занимает первое место по объему производства.
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