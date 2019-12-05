Архимед Мухамбетов: Доля хороших дорог в Костанайской области увеличена до 68%

НУР-СУЛТАН - КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году на развитие транспортной инфраструктуры Костанайской области направлено 37,3 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году на развитие транспортной̆ инфраструктуры направлено 37,3 млрд тенге, с ростом на 12%. Это позволило реконструировать и отремонтировать более 565 км автодорог.

Только в областном центре городе Костанае на строительство, восстановление и ремонт дорог направлено 7,7 млрд тенге», - сказал Архимед Мухамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Как проинформировал аким, в текущем году доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличена до 68%.

А. Мухамбетов также остановился на вопросах строительства жилья.

«В рамках жилищного строительства, с начала года введено 281,6 тысяч квадратных метров жилья, в жилищное строительство инвестировано 24,8 млрд тенге. До конца года будет

построено 330 метров жилья, что на 10% выше уровня прошлого года. Также для социально-уязвимых слоев населения в целях создания фонда арендного жилья в 2019 году выделено 3,1 млрд тенге на реализацию 8 объектов», - проинформировал глава региона.

Ранее в ходе пресс-конференции аким рассказал, как развивается сельское хозяйство в Костанайской области.