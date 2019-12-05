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Архимед Мухамбетов: Доля хороших дорог в Костанайской области увеличена до 68%

5 Декабря 2019 13:11
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Архимед Мухамбетов: Доля хороших дорог в Костанайской области увеличена до 68%

НУР-СУЛТАН - КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году на развитие транспортной инфраструктуры Костанайской области направлено 37,3 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году на развитие транспортной̆ инфраструктуры направлено 37,3 млрд тенге, с ростом на 12%. Это позволило реконструировать и отремонтировать более 565 км автодорог.

Только в областном центре городе Костанае на строительство, восстановление и ремонт дорог направлено 7,7 млрд тенге», - сказал Архимед Мухамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Как проинформировал аким, в текущем году доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличена до 68%.

А. Мухамбетов также остановился на вопросах строительства жилья.

«В рамках жилищного строительства, с начала года введено 281,6 тысяч квадратных метров жилья, в жилищное строительство инвестировано 24,8 млрд тенге. До конца года будет

построено 330 метров жилья, что на 10% выше уровня прошлого года. Также для социально-уязвимых слоев населения в целях создания фонда арендного жилья в 2019 году выделено 3,1 млрд тенге на реализацию 8 объектов», - проинформировал глава региона.

Ранее в ходе пресс-конференции аким рассказал, как развивается сельское хозяйство в Костанайской области.

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Ключевые слова: Костанайская область, Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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