Архиепископ Томаш Пэта сделал обращение в преддверии 30-летия Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Католический архиепископ-митрополит Архиепархии Пресвятой Девы Марии в городе Нур-Султане Томаш Пэта обратился к казахстанцам в преддверии 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо подчеркнуть, что одним из первых законов, принятых Парламентом Независимого Казахстана, был закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Это способствовало развитию религиозных общин, строительству храмов, монашеских домов. Католики за это время построили немало во главе с кафедральном собором матери божьей Фатимской Матери всех народов в Караганде. Это здание является шедевром, оно прекрасное. Но есть и другие строения», - рассказывает Архиепископ Томаш Пэта.

Также Архиепископ Томаш Пэта напомнил, что важным событием для всех католиков, а также всей страны в течение всего времени Независимого Казахстана является визит Папы Римского Иоанна Павла II.

«В год десятилетия Независимости Казахстана Папа прибыл в столицу Казахстана. Интересно, что этот государственный визит для католиков являлся пастырским визитом, он был принят и Папой в качестве визита не только для католиков - он был визитом для всех. Помню, как люди, которые собрались на площади в сентябре 2001 года, говорили: «Мы приехали, потому что хотим увидеть Святого». Папа в своих обращениях, проповедях обращался не только к католикам, он обращался ко всему обществу, обращался к властям Казахстана. Говорил властям, что «есть миссия, особенная миссия - быть мостом между народами, континентами, религиями, культурами». Власти Казахстана, я бы подчеркнул, особенно Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, принял очень близко к сердцу эти слова Папы Римского», - вспоминает Томаш Пэта.

После же, как отмечает Архиепископ Томаш Пэта, ровно два года спустя, в 2003 году Елбасы Нурсултан Назарбаев организовал Первый Съезд мировых и традиционных религий.

«С тех пор состоялось 6 съездов, готовятся к седьмому съезду. В этом году, если Бог даст, состоится секретариат по подготовке к съезду. Уверен, что идея о проведении съездов, отцом которой является Первый Президент РК, родилась именно во время визита Папы - как плод данного визита», - считает Архиепископ Томаш Пэта.

«Съезды, которые собирают представителей всех мировых и традиционных религий, способствуют диалогу, обмену мнениями и очень помогают, чтобы люди разных культур смотрели на себя доброжелательно, чтобы понимали, что вместе несут ответственность за мир и мировое общество», - подчеркнул Архиепископ Томаш Пэта.

Также Архиепископ Томаш Пэта рассказал о деревне Озерное, расположенной в Северо-Казахстанской области.

«Во время своего визита Папа был в столице Казахстана, а также «духовным образом» посетил маленькую деревню Озерное в Северном Казахстане. Площадь «Матери и Родины» Папа назвал национальным святилищем для католиков Казахстана. С тех пор, мы, католики имеем национальное святилище в Казахстане. Это место с радостью посещают люди разных национальностей и вероисповеданий. Все, кто ищут Бога. Это место известно далеко за пределами Казахстана. Надеемся, что со временем большое количество туристов посетят это место, ведь оно идеальное для тишины, молитвы, паломничества», - добавил Архиепископ Томаш Пэта.

«В этой деревне есть алтарь - «Звезда Казахстана», где с утра до вечера кто-то из представителей местной общины молится, и продолжается молитва более 25 лет», - отмечает Митрополит Архиепархии Святой Марии.

Также Томаш Пэта поблагодарил казахский народ и обратился к гражданам в преддверии юбилея Независимости.

«Есть тысячи рассказов, как люди благодарят казахов за их помощь, доброжелательность. Много рассказов, которые показывают доброту сердец казахов и всего казахского народа. Пусть год Независимости способствует тому, чтобы мы благодарили Бога за свободу, за мир в Казахстане. Чтобы все, что происходит в стране, это и съезд мировых и традиционных религий, помогало нам всем, чтобы процветал мир, вера в Бога и любовь. Всем всего доброго», - пожелал Архиепископ Томаш Пэта.