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Архиепископ Томаш Пэта поздравил католиков Казахстана с Рождеством

25 Декабря 2018 00:01 104
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Архиепископ Томаш Пэта поздравил католиков Казахстана с Рождеством

АСТАНА. КАЗАХСТАН - В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира празднуют Рождество, передает корреспондент МИА«Казинформ».

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«Дамы и господа, братья и сестры, Рождество Христово - это, после Пасхи Господней, самый великий праздник христианской веры. Поздравляю всех верующих в Христа и всех людей доброй воли, особенно земляков - граждан Казахстана. Пусть наш общий дом всегда будет наполнен миром и согласием. Всех вам благ», - сказал в своем рождественском видеопоздравлении Архиепископ Томаш Пэта.

 

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Ключевые слова: Религия, Дата,
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Автор:

Камила Амирова

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