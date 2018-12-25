Архиепископ Томаш Пэта поздравил католиков Казахстана с Рождеством

АСТАНА. КАЗАХСТАН - В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира празднуют Рождество, передает корреспондент МИА«Казинформ».

«Дамы и господа, братья и сестры, Рождество Христово - это, после Пасхи Господней, самый великий праздник христианской веры. Поздравляю всех верующих в Христа и всех людей доброй воли, особенно земляков - граждан Казахстана. Пусть наш общий дом всегда будет наполнен миром и согласием. Всех вам благ», - сказал в своем рождественском видеопоздравлении Архиепископ Томаш Пэта.