Архиепископ Томаш Пета: Поездка Папы Франциска в Казахстан - великое благословение

ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - В интервью порталу Vatican News глава крупнейшей и единственной архиепархии Казахстана - Астаны - архиепископ Томаш Пета назвал поездку Папы Франциска в центрально-азиатскую страну на следующей неделе «великим благословением» для католиков всей страны, сказав, что межрелигиозный конгресс, на котором он будет присутствовать, «может стать знаком, указывающим на Бога как на источник мира», передает МИА «Казинформ».

Архиепископ Томаш Пета из столицы Казахстана побеседовал с Vatican News перед предстоящим апостольским визитом Папы Франциска в Казахстан, который состоится 13-15 сентября.

В обширном интервью архиепископ Пета рассказал о визите Папы и о реальном положении дел для практикующих католиков в Казахстане.Папа Франциск совершает свой 38-й апостольский визит в столицу Казахстана - Нур-Султан, чтобы принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и выразить свою близость к небольшой католической общине центрально-азиатского государства.Католики составляют около 1 процента от 19-миллионного населения страны, которое примерно на 70 процентов состоит из мусульман и на 25 процентов из христиан, в основном, православных русских.Кроме того, архиепископ польского происхождения Пета, который был рукоположен в священники покойным кардиналом Стефаном Вышиньским, а затем в епископы Папой Иоанном Павлом II, также поделился личным опытом.- Международный визит Папы Римского – это всегда историческое событие, тем более, когда речь идет о стране, где католики являются «малым братством». Этот факт подтвердила поездка св. Папы Иоанна Павла II в 2001 году: он указал на присутствие Католической Церкви в Стране Великой степи и укрепил ее в вере.Поэтому я убежден, что визит Папы Франциска станет великим благословением для нас, католиков, и для всего Казахстана. Учитывая драматическую международную ситуацию, нынешний визит несет надежду на мир и примирение в глобальном масштабе. Мы очень благодарны за то, что Святейший Отец освятит в кафедральном соборе Нур-Султана новую икону – триптих «Матерь Великой степи». Этот образ предназначен для нашего национального святилища Пресвятой Богородицы Царицы мира в Озерном и будет напоминать о Папском визите. Таким образом, мы будем молиться в Озерном в духовном единении с Папой Римским о мире на земле и в намерениях Святейшего Отца.- Съезд лидеров мировых и традиционных религий, уже седьмой по счету в столице Казахстана, – это не площадка для богословских дискуссий. На мой взгляд, – отметил иерарх, – он может стать знаком, указывающим на Бога как на источник мира. Усилия политиков необходимы, но этого недостаточно: нужна усердная молитва верующих о мире. Участие Святейшего Отца Франциска в конгрессе повышает уровень этого мероприятия и указывает на заботу Церкви о мире и благополучии всего человечества.- Для католиков Казахстана Папа Франциск является главой Церкви – Преемником святого Петра, и мы ожидаем его с надеждой и радостью. Примечательно, что для казахстанских властей Святейший Отец олицетворяет высокий авторитет, и это видно по тому, как тщательно правительство готовится к визиту Папы Римского.









Фото: vaticannews.va













