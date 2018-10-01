Архиепископ Томаш: Обеспечение безопасности в мире требует общих усилий всех религий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Съезд мировых религий имеет очень глубокий смысл. Потому что вера - это фундамент любого общества, народа и государства. Без духовности, без веры в Бога, без любви друг к другу можно потерять все. Поэтому Казахстан стремится строить государство на прочном фундаменте, которым является духовность, свобода вероисповедания и взаимоуважение, подчеркнул в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» архиепископ-митрополит Римско-Католической архиепархии Томаш Пэта.

- Уважаемый архиепископ Томаш, совсем скоро в Астане состоится VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как религиозный деятель, чего Вы ожидаете от данной встречи?

- Конгресс мировых и традиционных религий в Астане, который проходит по инициативе нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева - очень важное событие для всех конфессий. Это уже шестой съезд. И хотя он не носит характера богословской дискуссии, здесь встречаются представители всех мировых и традиционных религий.

Съезд способствует тому, что все люди, независимо от национальности и религии, или те, кто еще в поисках Бога, относились доброжелательно друг к другу. Потому что мы сможем лучше понять друг друга, хотя разделены географически, духовно, языковыми барьерами.

По-моему, не так даже важны вопросы, которые мы будем обсуждать, как общее стремление к установлению благожелательных отношений. Ведь очень важны молитвы каждой конфессии о том, чтобы люди почувствовали на этой земле себя одной семьей. Ведь все мы являемся детьми Единого Бога.

- Правильно ли на Ваш взгляд то, что Съезд мировых лидеров проводится именно в Казахстане?

- Возможно, это решение о проведении Съезда мировых лидеров было принято после визита в Казахстан Папы Римского Иоанна Павла II в сентябре 2001 года. Папа неоднократно подчеркнул во время встречи с Елбасы, что у Казахстана есть особенная миссия, так как эта страна является мостом между Европой и Азией, между религиями, культурами. И мне кажется, наш Президент прекрасно принял сердцем эти слова святого отца о том, что Казахстан, который находится на перекрестке религий и континентов, сыграет особенную роль в укреплении мира и согласия между народами.

- Расскажите, как живется верующим людям в Казахстане, созданы ли условия для деятельности религиозных объединений?

- Считаю, что в нашем суверенном государстве созданы все условия для верующих любых конфессий. На сегодняшний день по всему Казахстану нас католиков около 100 тысяч человек, мы находимся в столице, Алматы, Шымкенте, во всех областях и областных центрах. Нет такой области в Казахстане, в которой не был бы зарегистрирован католический приход. Это свидетельствует о том, что у верующих католиков есть возможность собираться вместе, вести свою службу, потому что вера в Бога - это не только путь в одиночку, это поиск общины. Ведь человек идет к Богу в общине, с церковью, с народом божьим, к которому он хочет принадлежать. О свободе вероисповедания в Казахстане также говорит тот факт, что здесь находится посольство Ватикана в Астане, где есть представитель Папы Римского, которого мы называем Апостольским нунцием.

- Вы родились и выросли в Польше, но в одном из интервью сказали, что Казахстан стал для Вас вторым домом. Расскажите, как он стал для Вас родным?

- Да, я родился и вырос в Польше, там получил образование и стал священником. Но 28 лет тому назад по просьбе верующих католиков я приехал в Казахстан, сначала в село Озерное Таиншынского района Северо-Казахстанской области. В 2003 году я стал гражданином Казахстана. Принятие гражданства - это очень серьезный шаг, поэтому я всегда говорю, что Польша для меня - мать, а Казахстан - это отец. У каждого человека есть двое родителей: папа и мама. Польша - моя историческая Родина, а Казахстан теперь я считаю своей второй Родиной.

28 лет - это уже довольно много, чтобы узнать больше о моей новой родине. За эти годы я немного научился казахскому языку, многое узнал о традициях и обычаях казахского народа. У меня очень много друзей в Казахстане, не хотел бы никого называть по имени, чтобы не пропустить кого-то. Это касается и священнослужителей, и людей, с которыми я общаюсь в повседневной жизни. Очень многие люди здесь стали для меня родными.

Мы знаем, что Казахстан является светским демократическим государством, где церковь отделена от государства. Но все-таки и в государстве, и в церкви - те же самые граждане нашего Казахстана. Здесь эти пути пересекаются, и это руководство нашей страны хорошо понимает. Поэтому нас, священнослужителей, приглашают на очень важные мероприятия, «круглые столы» с участием Главы государства, депутатов Парламента. Я очень благодарен Главе нашего государства - Елбасы, который всегда с большим вниманием относится к проблемам верующих.

- В социальной сети некоторые пользователи написали о том, что нет необходимости тратить деньги на подобные мероприятия. Как Вы считаете, нужно ли проводить Съезд и в чем его значимость?

- Понимаете, не всё в нашей жизни измеряется деньгами. Не все. Приведу такой пример: когда я приехал в Озерное Северо-Казахстанской области, там люди уже строили храм. Это были последние месяцы советской эпохи. Так вот уже в 1989 году жители села Озерное, это был тогда колхоз Авангард Кировского района тогда еще Кокчетавской области, попросили в Москве разрешение на строительство храма. Нельзя было Авангард назвать самым богатым колхозом в районе, в области. Были и намного богаче, например, колхозы-миллионеры. Но люди при поддержке руководства колхоза построили храм. Интересно, что некоторых деревень сейчас нет, колхозы развалились, люди разъехались. В Озерном тоже нет колхоза, но Озерное живет, хотя столько затрат люди понесли на строительство храма.

В этом храме находится алтарь «Звезда Казахстана», которую 10 октября 2012 года освятил Папа Бенедикт XVI. Этот приход стал для католиков святилищем Царицы мира. Теперь он включен нашим государством в президентскую программу «Рухани Жангыру». Хотя Озерное находится в степи, государство на уровне Правительства решило построить дорогу в Озерное, потому что люди из всего Казахстана и из разных стран мира едут в эту деревню, чтобы там помолиться. Чтобы отдохнуть в тиши этой деревни, проникнуться духом Казахстана, в котором царят мир и согласие, в котором есть поиск дружбы со всеми.

Поэтому не все нужно измерять деньгами. Не все. И также можно сказать о Съезде мировых религий, что мы многое можем потерять, если все считать только деньгами. Да, кто-то может сказать, что лучше построить больницу или, к примеру, школу. Все это конечно нужно. Но нужно и поднимать дух народа, развивать духовность. Потому что вера - это фундамент любого общества, народа и государства. Без духовности, без веры в Бога, без любви друг к другу можно потерять все. Казахстан стремится строить государство на прочном фундаменте, которым является духовность, свобода вероисповедания и взаимоуважение. И поэтому Съезд мировых религий имеет очень глубокий смысл.

- Отец Томаш, Вы являетесь религиозным деятелем, но в тоже время Вы активно участвуете в общественной жизни. Должен ли религиозный человек быть патриотом своей страны и почему?

- Многие верующие говорят мне, что, когда нашли Бога, они стали больше патриотами своей страны. Они и раньше любили свою страну, но просто вера в Бога помогает им еще больше любить каждого человека, больше любить свою Родину, потому что любовь к Богу - это любовь к каждому человеку, это и есть любовь к Родине. Верующий человек хочет быть доброжелательным со всеми, кто его окружает. Как Бог любит нас, мы хотим отвечать на Его любовь также, поэтому верующий человек не может не быть патриотом своей страны.

История отношений польского и казахского народов своими корнями уходит очень далеко, даже в средневековье. С 1245-го до 1247-го года Папа Римский направил делегацию монахов с письмом к золотоордынскому хану и в этой делегации был поляк Бенедикт. Два года они путешествовали и вернулись к Папе Римскому с ответом на письмо. Посольство Казахстана несколько лет назад издало хронику этого путешествия, автором которого является именно польский монах Бенедикт. Эта книга издана в оригинале на латинском, а также на польском, казахском и русском языках.

- Мы знаем, что такие выдающиеся сыны польского народа, как Адольф Янушкевич, Бронислав Залеский всю свою жизнь и творчество посвятили Казахстану. Один только Александр Затаевич собрал, систематизировал более 2300 произведений казахского музыкального фольклора. Опубликованные Затаевичем сборники стали антологией казахского фольклора.

- Да, корни нашей дружбы уходят очень глубоко. Особенно эти связи стали глубокими с конца XVIII века, с XIX- XX веков и по сей день. В царские времена, а затем в 1930-1940 годы сталинского режима много поляков было депортировано в Казахстан. В XIX веке многие поляки изучили казахский язык, они собрали много песен, стихотворений. Можно вспомнить также Густава Зелинского, который написал прекрасную поэму «Киргиз», где воспел жизнь казахского народа. Она была переведена на казахский язык и на многие языки народов мира. И таких примеров очень много. Это наша общая история. Как память об этом в Астане, в городах Казахстана улицы носят имена знаменитых поляков. Недалеко от нашего храма, например, есть улица Адольфа Янушкевича.

Ссыльные поляки в XX веке оставили очень много воспоминаний о помощи казахов, когда они были депортированы, умирали от голода и холода. Казахи сами в то время не были богатыми, но умели делиться последним куском хлеба, помогали, чем могли, - материально, советом, добротой. Я слышал сотни, если не больше рассказов о помощи казахов и других депортированных людей. Люди с такой благодарностью рассказывают о том, как они выжили благодаря помощи казахов. И это наше сокровище. Слава Богу, что есть новый праздник 1 марта - День благодарности.

- Представители многих стран говорят об уникальном опыте Казахстана в сохранении межконфессионального согласия. Может быть, секрет нашего единства кроется именно в общей истории?

- Безусловно, добрые, братские отношения в нашем обществе - это, прежде всего, плоды труда прежних поколений, которые выстрадали эту дружбу. Казахи и другие национальности здесь на святой казахской земле видели очень много страданий. Здесь было пролито много крови и много слез. И, наверное, эта кровь, невинно страдавших людей, их слезы - они нас объединяют. Для католиков таким примером служения Богу является апостол Казахстана - Отец Владислав Буковинский, который причислен к лику Блаженных. Он похоронен в Кафедральном соборе Караганды - самом большом католическом храме Средней Азии. Он неоднократно подвергался репрессиям за религиозную деятельность, 16 лет провел в тюрьмах. Последние 20 лет своей жизни он прожил в Караганде, служа людям разных национальностей. Отец Владислав был именно человеком веры, молитвы, любви. Был очень жизнерадостным, хотя столько лет провел в тюрьмах. Ведь Бог видит это. Мы живем в мире и согласии, но нужно всегда прикладывать усилия, чтобы сохранить это бесценное богатство. Потому что есть попытки злого духа, чтобы разделять людей, в обществе, народе, в семьях, между мужем и женой. Нужно молиться. Поэтому так важна молитва. В нашем Кафедральном соборе Астаны молитва идет круглосуточно после приезда Папы Римского в 2002 году. Всегда кто-то есть в часовне, там идет молитва за Казахстан, за весь мир. Надо молиться, чтобы силы зла не могли искушать нас свернуть с этой дороги мира и согласия.

- Отец Томаш, и в заключении: чтобы Вы хотели бы пожелать участникам Съезда мировых религий, а также читателям нашего сайта?

- Хотел бы пожелать всем участникам Съезда, чтобы общение в столице Казахстана помогло каждому из нас больше довериться Всевышнему, чтобы еще больше направило нас на путь молитвы. Потому что молитва - это не потеря времени. Это действительно поиск сил, это энергия будущего. Именно эти слова - «Молитва - энергия будущего» - стали ключевыми в павильоне Ватикана на EXPO-2017. Так как любые технологии, любые достижения человечества должны быть направлены только на созидание и добро.

Всем читателям сайта хотел бы пожелать, чтобы не жалели времени на молитвы. Даже если кто-то еще не нашел своего пути, не знает к какой общине присоединиться, пусть заходит в храм, молитвенный дом и посидит в тишине. И он может быть уверен, что Бог его услышит и вознаградит. Эта молитва не нужна Богу, потому что он сам счастлив. Но Всевышний будет благодарен, если Его ребенок находит время для того, чтобы побыть в тишине перед ним. И это будет большой пользой для каждого из нас. Не бойтесь посидеть в тишине в храме или дома перед Богом.

- Спасибо Вам за содержательное интервью.