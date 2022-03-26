РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:31, 25 Март 2022 | GMT +6

    Археологическую школу открыли в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Торайгыров университет совместно с Дворцом школьников открыли археологическую школу для учащихся школ Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Возглавит проект по обучению археологии известный археолог, краевед, кандидат исторических наук Виктор Мерц - автор более 140 научных публикаций, исследователь стоянок палеолита и неолита в Павлодарской области, директор объединенного научно-исследовательского центра им.А. Маргулана в Торайгыров университете.

    Во Дворце школьников оборудован специализированный кабинет, где юные археологи не только будут получать теоретические знания, но также смогут окунуться в древность и потрогать ее руками: узнать мир средневековья, понять работу археолога, совершающего раскопки.

    С помощью преподавателей университета новое направление станет уникальной возможностью для юных археологов Прииртышья познакомиться с археологией и определиться с выбором профессии.

    Ученики археологической школы попадут в настоящую экспедицию уже этим летом.

    Продолжается набор учащихся в археологическую школу.


    Теги:
    Образование История Казахстана Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!