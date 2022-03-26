Археологическую школу открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Торайгыров университет совместно с Дворцом школьников открыли археологическую школу для учащихся школ Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Возглавит проект по обучению археологии известный археолог, краевед, кандидат исторических наук Виктор Мерц - автор более 140 научных публикаций, исследователь стоянок палеолита и неолита в Павлодарской области, директор объединенного научно-исследовательского центра им.А. Маргулана в Торайгыров университете.

Во Дворце школьников оборудован специализированный кабинет, где юные археологи не только будут получать теоретические знания, но также смогут окунуться в древность и потрогать ее руками: узнать мир средневековья, понять работу археолога, совершающего раскопки.

С помощью преподавателей университета новое направление станет уникальной возможностью для юных археологов Прииртышья познакомиться с археологией и определиться с выбором профессии.

Ученики археологической школы попадут в настоящую экспедицию уже этим летом.

Продолжается набор учащихся в археологическую школу.