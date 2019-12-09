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07.12.2019 21:53
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07.12.2019 21:12
Археологический текстиль: новые находки на городище Культобе
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На раскопках городища Культобе ученые-археологи обнаружили редкостные артефакты - старинные головные уборы, возможно, - евреев-яхуди , передает МИА «Казинформ».
Полевой сезон археологических раскопок 2019 года на городище Культобе, осуществляемый Казахским научно-исследовательским институтом культуры при финансовой поддержке «ERG Комек», завершился новыми уникальными находками. По мнению заведующей Международной научно-исследовательской лаборатории «YMAI» Margulan Centre Павлодарского государственного педагогического университета Татьяны Крупы, это может быть частью традиционного костюма бухарских евреев (скорее всего, женского, однако утверждение этого - требует дополнительной работы. И точно мы сможем сказать после проведения всесторонних исследований и консервации артефактов), предположительно датируемые XVIII - началом XIX вв.
«Городище Культобе как ядро древних Ясов – один из ключевых центров торговли на Великом Шелковом пути. Этот своеобразный «перекресток культур» всегда привлекал ученых, путешественников, торговцев, ремесленников и т.д., которые, в свою очередь, были представителями самых разных этнических сообществ и религиозных конфессий. Культобе был настоящим поликультурным центром, объединяющим множество духовных учений, религий, традиций и обычаев. Наши новые находки - археологический текстиль. Отмечу, что на данный момент, это – единственные артефакты такого рода в Казахстане», - прокомментировал научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов.
Находка археологов Серика Акылбека и Айсулу Ержигитовой действительно уникальна хотя бы потому, что старинный текстиль крайне редко становится добычей археологов в виду своей уязвимости перед воздействием времени. Также особенностью этих головных уборов является их связь с яхуди – туркестанской общиной бухарских евреев.
В XVIII–XIX вв. яхуди процветали в некоторых городах Средней Азии - Бухаре, Ташкенте, Самарканде, Коканде, Шахрисабзе и Туркестане и играли значимую роль во многих аспектах социально-экономической и культурной жизни. Известно, что представители яхудейской веры поселились в городах Туркестанского оазиса гораздо раньше. Так, по одним гипотезам «степные» евреи жили здесь уже в VIII–VII вв., согласно другим - уже с первой половины I тысячелетия до н.э.
Одежда и предметы материальной культуры бухарских евреев стали достоянием музейных коллекций относительно недавно, со времен массовой миграции в 1990-х годов из постсоветских стран. В нашей стране эти фонды крайне скудны. Поэтому такие экспонаты, наглядно подтверждающие степное культурное разнообразие, очень важны для нас, - пояснила культуролог Жанерке Шайгозова.
Примечательно, что среднеазиатские евреи известные более как «бухарские», были искусными красильщиками, а также региональными монополистами в крашении текстиля в синий цвет. Последний, помимо своей выраженной сакральной символики, был еще очень дорогим пигментом. «В художественной культуре Востока синие и зеленые оттенки доминируют над всеми другими, и мы очень надеемся, что культобинские головные уборы позволят пролить свет не только на технологические тонкости выделки и окраски ткани, но и на эстетические культурные особенности», - говорит искусствовед Мадина Султанова.
Обнаруженные головные уборы в количестве трех экземпляров предварительно датируются XVIII — началом XIX вв., тогда как самые ранние иллюстративные источники по традиционному костюму бухарских евреев содержатся в Туркестанском альбоме 1860-х годов.
«Мы убеждены, что глубокое и всестороннее исследование казахско-еврейских социокультурных и экономических взаимосвязей на примере последних находок с городища Культобе значительно расширит наши представления и знания об уникальности историко-культурного ландшафта древнего и современного Казахстана», - подытожил научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов.
Культобинские головные уборы.
Обнаружены археологами Айсулу Ержигитовой и Сериком Акылбеком в 2019 году
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