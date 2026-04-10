Археологические объекты эпохи Золотой Орды обнаружили в ЗКО

Как сообщили в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова, исследовательская группа под руководством старшего преподавателя, PhD Дархана Сагидуллаева в 2023–2025 годах завершила проект «Историческая география Северо-Восточного Прикаспия в эпоху Золотой Орды», реализованный в рамках грантовой программы «Жас ғалым».

Археологическая разведка 2025 года охватила регион Камыш-Самар, территории Акжайыкского и Жангалинского районов, долины рек Жайык, Багырлай и Мукир, озерные системы, степные и солончаковые ландшафты. На основе анализа исторических карт XIX–XX веков, данных геоинформационных систем и результатов предыдущих полевых сезонов были уточнены перспективные точки на карте региона.

Главным результатом стало выявление новых археологических объектов эпохи Золотой Орды. Среди них — крупные погребальные комплексы с остатками обожженного кирпича, курганообразные сооружения из разрушенных саманных построек, цепочки малозаметных насыпей, а также целые комплексы, состоящие из десятков захоронений.

Также важные находки, связанные с хозяйственной и поселенческой деятельностью: места скопления керамики периода Золотой Орды, остатки гончарных печей, поселения, занесенные песком, элементы оросительных систем и участки, свидетельствующие о развитом земледелии и водопользовании. В районе Барбастау напротив городища Жайык обнаружены фрагменты керамики, указывающие на существование поселения того периода.

Все объекты прошли комплексную цифровую обработку: определены точные координаты, проведена топографическая съемка, сформирована база данных археологических объектов региона. Эти цифровые инструменты сделают историческое наследие доступным для ученых, студентов и школьников, а также позволят создавать образовательные программы и музейные экспозиции.

По мнению исследователей, проект имеет большое значение для Казахстана: он способствует укреплению национальной идентичности и показывает, что Западный Казахстан в эпоху Золотой Орды был важным центром культурных и торговых связей. Результаты исследования помогут подготовке специалистов в области археологии и истории, а цифровые модели и публикации повысят международный научный авторитет страны.

Итоги проекта позволяют по-новому взглянуть на регион: в прошлом это была динамичная территория пересечения торговых путей, развития хозяйственной деятельности и культурных контактов. Таким образом, в эпоху Золотой Орды территория Западного Казахстана была не периферией, а важным звеном евразийской коммуникационной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению историков, западные регионы страны остаются недостаточно изученными в археологическом плане.