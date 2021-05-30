Археологические находки передали Карагандинскому краеведческому музею

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фонд Карагандинского областного историко-краеведческого музея пополнился археологическими находками. Всего музею передали более 400 экспонатов, большая часть из них из поселений Аккезен и Абылай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все экспонаты из Талдинского археологического заповедника. Наши находки в основном относятся к эпохе бронзы. Среди них женские украшения в виде браслетов, пастовых бус, бронзовых бусин, целых ожерелий, подвесок, а также бронзовые гривны, накостники. А самое интересное — солярные бляшки, объединённые в челюстно-лицевую подвеску. Обычно такие подвески состоят из девяти округлых бронзовых бляшек, в центре более крупная, у всех одинаковый орнамент. Все они переданы в фонд музея, и в будущем их можно увидеть на выставках», — рассказывает ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Игорь Кукушкин.

Находки за полевой сезон 2020 года в фонд музея передали на пресс-конференции с участием археологов исторического факультета КарУ им. Е. А. Букетова, учёных и специалистов Сарыаркинского археологического института, ТОО «Археологические исследования» и др. Такие встречи проводятся ежегодно. На них археологи отчитываются о проделанной работе.