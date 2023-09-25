Археологи обнаружили косметику возрастом 2000 лет в Турции

Во время раскопок в древнем городе Айзаной в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили редкие средства для макияжа 10 различных цветов, а также различные аксессуары для волос и украшения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arkeonews.

Древний город Айзаной расположен на территории Западной Анатолии, в 48 км к юго-западу от провинции Кютахья.

Город был обнаружен европейскими путешественниками в 1824 году, обследован в 1830-1840-х годах. Научные раскопки в Айзаное были начаты в 1926 году Д. Кренкером и М. Шеде по поручению Немецкого археологического института. В настоящее время раскопки проводятся Университетом Думлупынар.

Айзаной — один из самых значительных городов римской эпохи. В нем находятся хорошо сохранившийся храм Зевса, комплекс стадиона-театра и величественный рынок (мацеллум).

Раскопки, проведенные в сотрудничестве с представителями власти провинции Кютахья и Университетом Думлупынар, проводились к востоку от Храма Зевса, сообщил руководитель факультета археологии Университета Думлупынар профессор Гекхан Джошкун (Gökhan Coşkun).

Археологи обнаружили остатки косметического и ювелирного магазина во время раскопок магазинов возрастом более 2 000 лет на рыночной площади древнего города. Как выяснилось, в магазине продавали парфюмерию, украшения и косметику. На месте были найдены флаконы для духов, украшения и косметика.

Профессор отметил, что при раскопках они обнаружили румяна и тени для век.

«Известно, что древние римляне хранили тени и румяна в раковинах устриц, и мы нашли множество раковин устриц в магазинах, где проводились раскопки», — сказал Джошкун. Профессор рассказал, что археологи обнаружили средства для макияжа 10 разных цветов, а также различные аксессуары для волос и украшения.

Сообщается, что регулярные раскопки на этом месте ведутся с 1970 года.