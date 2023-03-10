Археологи обнаружили 570 древних гробниц в центральной части Китая

ЧЖЭНЧЖОУ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили скопление из 570 древних гробниц, датируемых от периода Чуньцю (Весны и Осени, 770-476 гг. до н. э.) до династии Цин (1644-1911 гг.), в городе Саньмэнься в провинции Хэнань, Центральный Китай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По данным Института культурных реликвий и археологии Саньмэнься, все древние захоронения располагались на территории кладбища Шаньчжоучэн на западе города, раскопки которого велись с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.

Археологи извлекли из гробниц более 3000 единиц погребальных предметов, включая бронзовые треножники, горшки и тарелки. Впервые с момента основания города были найдены три комплекта бронзовых колокольчиков периода Чжаньго (Сражающихся царств, 475-221 гг. до н.э.).

«Среди древних гробниц 228 относятся к периоду Чуньцю и периоду Чжаньго», - рассказал сотрудник института Янь Фэй. - Они компактно расположены и относительно упорядоченно».

Янь Фэй добавил, что вся планировка кладбища Шаньчжоучэн хорошо сохранилась в изначальном виде, что дает ценные археологические данные для изучения устройства мест захоронений и социально-политических изменений в этот период в западной части провинции Хэнань.