Археологи нашли зуб древнего человека на юге Грузии

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ. КАЗИНФОРМ – Археологи сообщили о сенсационном открытии в селе Орозмани Дманисского муниципалитета – в слоях возрастом 1,8 млн лет обнаружен зуб древнего человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Находка – премоляр нижней челюсти раннего представителя рода Homo.

Руководитель экспедиции Георгий Бидзинашвили уверен, что это событие возродит интерес ученых к Грузии, а село Орозмани будет обозначено, как место расселения древних евразийцев.

«Эти люди – ровесники наших знаменитых Зезвы и Мзии, первых европейцев, и здесь мы нашли, грубо говоря, зуб их двоюродного брата, что полностью меняет представление о распространение древних евразийцев, древних евразийских гоминидов на территории Грузии», - сказал Бидзинашвили в интервью телеканалу «Формула».

В 1991 году в Дманиси была сделана находка, которая изменила представление об истории человечества и взгляд на эволюцию. Благодаря ей ученые смогли доказать, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или Homo erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии.

Тогда в Дманиси нашли остатки черепов и костей первобытных людей — мужчины и женщины, которым около 1,8 млн лет.

Исследователи прозвали древних людей грузинскими именами – Зезва и Мзия. Сегодня в научных кругах их называют Homo georgicus – «человек грузинский», а в народе — «первые европейцы».





Фото: с сайта Новости-Грузия.