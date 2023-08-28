Археологи нашли 3000-летнюю гробницу жреца на севере Перу

КАХАМАРКА. КАЗИНФОРМ - Археологи на севере Перу раскопали 3000-летнюю гробницу, которая, по их мнению, могла принадлежать жрецу. Находку назвали «Жрецом Пакопампы» в честь высокогорной археологической зоны, где была найдена гробница. Останки были захоронены под шестью слоями пепла, смешанного с черной землей. Рядом были найдены керамические чаши и печати с древней ритуальной краской для тела для людей из высшего сословия, говорится в заявлении Министерства культуры Перу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.



Также были обнаружены две печати вдоль верхних краев гробницы: одна с изображением лица, обращенная на восток, а другая с изображением ягуара, обращенная на запад.

Размер гробницы составляет почти два метра в диаметре и один метр в глубину. По словам руководителя проекта Юдзи Секи (Yuji Seki), большой размер самой гробницы, как и положение тела жреца, лежащего лицом вниз и со скрещенными ногами, представляет особый интерес.

На останках также была найдена кость в форме тупу, большой булавки, которую индейцы Анд использовали для крепления плащей и пончо.

В министерстве заявили, что археологический проект Пакопампа работает в этом районе с 2005 года, добавив, что слои горных пород указывают на то, что жрец, похороненный около 1200 г. до н. э., был примерно на пять веков старше останков, найденных в гробницах «Леди Пакопампы» и «Жрецов Змеи-Ягуара Пакопампы», обнаруженных в 2009 и 2015 годах соответственно.

Однако прошлогодняя находка «Жреца Путутоса» считается более древней.