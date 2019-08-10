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Археологи ищут место сражения XVIII века в Павлодарской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Августа 2019, 16:52
Археологи ищут место сражения XVIII века в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Майском районе Павлодарской области рамках спецпроекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» 1 августа 2019 года были начаты археологические раскопки по поиску места сражения в 18 веке. Об этом передает МИА «Казинформ».

Руководитель проекта - Мерц Виктор Карлович, директор филиала общественного объединения «Казахстанское археологическое общество» в Павлодарской области, кандидат исторических наук ПГУ имени С.Торайгырова.

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Исследовательский коллектив обладает необходимыми знаниями и методическими разработками для его реализации, имеет огромный опыт полевой и аналитической работы в различных научно-исследовательских проектах.

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы Н.А. Назарбаев отмечал, что необходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. Также в этой статье он отмечал, что наряду с проектом «Туған жер», который направлен на местные, локальные объекты и поселения, нам необходимо укрепить в сознании народа и другое – общенациональные святыни.

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Калмаккырылганские горы, с одной стороны, являются ареной важнейшего сражения эпохи казахско-жонгарских войн, решившего судьбу всей Сарыарки, объектом уникальной исторической памяти казахского народа, с другой стороны, представляет собой выдающийся природный памятник, насыщенный многочисленными историческими преданиями, богатым материальным и духовным наследием предков.

Целью проекта является проведение комплексного изучения монументальных памятников сакральной культуры Калмаккырылганских гор, материального и духовного наследия региона, истории сражения Калмаккырылган, ее участников, событий и характера сражения Калмаккырылган, определение роли данного сражения в национально-освободительной борьбе казахов против джунгарских захватчиков.

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Объект относится к эпохе бронзы и раннему железному веку. Находится в 10 км к юго-западу от аула Акшиманский, у западных склонов гор Калмаккырылган. В 2008 г. памятник был обследован Павлодарской археологической экспедицией под руководством археолога В.К. Мерца.

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Памятник характеризует погребальный обряд и культовые представления кочевников Северо-Восточной Сарыарки в эпоху бронзы и раннем железном веке.

8 августа 2019 года состоялась экспедиция на комплекс, в составе рабочей группы приняли участие руководство области, ректор и ученые ПГУ, археологи Маргулан Центра.

В ходе экспедиции были осмотрены многочисленные погребально-ритуальные комплексы в предгорной долине гор Калмаккырылган. Определена культурная пренадлежность и выявлены хронологические рамки археологических памятников. Также обнаружены интересные наскальные надписи на каменных плитах. Произведен осмотр и дана научная оценка перспективам исследований пещеры «Әулиеүңгір». Зафиксированы многочисленные легенды и предания о горе «Қызқұлаған», «Гаухар биігі», «Бас малай», «Орта Малай», «Кіші Малай», «Қарнақ» и других мест в окресностях гор Калмаккырылган, топонимы в русле реки Түндік.

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На основе предварительного осмотра и ознакомления с духовным наследием, преданиями, легендами населения, проживающего в данной местности сделан вывод о необходимости организации системного археолого-этнографического исследования историко-культурного наследия в горах Калмаккырылган и его окрестностях.

Павлодарская область   История Казахстана   Рухани жаңғыру  
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