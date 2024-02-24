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    01:41, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Архаров, куланов и джейранов пересчитают в парке «Алтын Эмель»

    Архаров, куланов и джейранов пересчитают в парке «Алтын Емель»
    Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    В государственном национальном природном парке «Алтын Эмель» с 22 по 23 февраля текущего года проводился учет диких животных, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Учет проводился с участием сотрудников Института зоологии Национальной академии наук, РГКП «Производственное объединение «Охотзоопром», Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Жетысуской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ГНПП «Джунгар-Алатау».

    По итогам мероприятия будет определена численность архара, кулана, джейрана, занесенных в Красную книгу РК и обитающих на территории парка.

    «Алтын Эмель» — государственный национальный природный парк в долине реки Или на территории области Жетысу. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Жетысуская область Природа Минэкологии Животные Красная книга
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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