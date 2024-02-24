Архаров, куланов и джейранов пересчитают в парке «Алтын Эмель»

В государственном национальном природном парке «Алтын Эмель» с 22 по 23 февраля текущего года проводился учет диких животных, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Учет проводился с участием сотрудников Института зоологии Национальной академии наук, РГКП «Производственное объединение «Охотзоопром», Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Жетысуской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ГНПП «Джунгар-Алатау».

По итогам мероприятия будет определена численность архара, кулана, джейрана, занесенных в Красную книгу РК и обитающих на территории парка.

«Алтын Эмель» — государственный национальный природный парк в долине реки Или на территории области Жетысу.