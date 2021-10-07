Argus: газ стал дороже нефти впервые за семь лет

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Резкий рост стоимости газа привел к тому, что он оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года. При этом никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году, говорится в отчете международного ценового агентства Argus, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Это обстоятельство уже заставило некоторые страны перевести часть генерирующих мощностей на жидкое топливо перед предстоящей зимой. Тенденция может усилится в случае холодной зимы.

Стоимость газа в Северо-Восточной Азии поднялась выше нефтяного паритета (условный баррель нефти, содержащий 5,8 млн БТЕ) в июле этого года. В последний раз такое случалось зимой 2014 года, отмечает Argus. Однако тогда газ продержался дороже нефти в пересчете на эквивалент в течение 37 дней в январе-феврале. В этом же году такая ситуация сохранялась на протяжении 62 торговых дней, что является прецедентом, следует из отчета.

Цена газа в Европе, формируемая на хабе TTF в Нидерландах, также взлетела выше нефтяного паритета в конце июля впервые за 10 лет, указывает Argus. «При таких уровнях цен предприятия тепло и электрогенерации предпочтут газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки», - пишут эксперты агентства. В то же время они отмечают, что в мире осталось не так много станций, технически способных использовать жидкое топливо.

В Азии самые значительные мощности нефтяной генерации у Японии - около 31,6 ГВт. Прошлой зимой на фоне дефицита СПГ японские предприятия были вынуждены задействовать мощности, работающие на мазуте. «Длительное преобладание газовых котировок над нефтяными может и предстоящей зимой увеличить спрос на мазут», - предупреждают в Argus. Увеличили использование мазутной генерации в последние месяцы также Южная Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш, отмечается в отчете.

Европа располагает примерно 15,9 МВт мазутной генерации, большая часть которой сосредоточена всего в четырех странах континента - Франции, Германии, Швеции и Турции. На Италию приходится около 10% всей мазутной генерации в Европе, но она используется как резервная, на случай перебоев поставок газа.

На фоне низкой заполненности европейских газовых хранилищ стоимость газового фьючерса TTF ускоряет рост в последние недели. Каждый торговый день TTF устанавливает новые исторические максимумы, приближаясь к $2000 за тыс. куб. м, хотя год назад еще его стоимость была примерно в 10 раз меньше.