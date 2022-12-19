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Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре

19 Декабря 2022, 13:00
Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Драматический и яркий финал мундиаля футбольные фанаты не забудут еще долго. В то время как французы переживают чувство горечи, аргентинцы во всю наслаждаются вкусом победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В курортном городе Пинамаре к югу от Буэнос-Айреса, как и по всей стране, болельщики бело-голубых собрались, чтобы отпраздновать знаменательное событие.

«Вы не представляете, как мы были напряжены. Мы все ждали этого. Это именно то, чего нам не хватало», - делятся болельщики сборной Аргентины.

«В 1986 году мне не довелось увидеть нашу победу на чемпионате мира, потому что я был маленьким ребенком, да еще и работал. Мы были очень бедными. Я жил в деревне, мне было 10 лет, и я не мог испытать таких эмоций. Но сегодня я могу сказать своим детям, как я счастлив и как сердце вырывается из груди!» - говорит один из пришедших отпраздновать победу любимой команды.

«Эта победа показала силу аргентинского народа, наши ценности, мужество и отдачу», - считает еще один фанат команды победителей чемпионата мира в Катаре.

«Месси – мой кумир. Я с ним одного возраста, и прожил все вместе с Месси! Я не смел ожидать, что он будет чемпионом. У меня на глаза наворачиваются слезы», - не сдерживает эмоций еще один аргентинец.

«Сравнение с Марадоной неизбежно. Но это правда... Месси, с его хладнокровием, его игрой, в которую он вкладывает все сердце, с его огромным желанием побеждать, получил результат. И мы наслаждались победой вместе с ним», - поделился с корреспондентом Euronews собеседник.

Аргентина, одна из величайших футбольных стран мира, ждала этого момента 36 лет. Эпилог достоин того, чтобы об этом сняли фильм. Лионель Месси, вероятно на своем последнем мундиале, принес Альбиселесте третий титул чемпионов мира в истории национальной сборной. Месси, как в свое время Диаго Марадонна, поднялся на футбольный Олимп и оставил свое имя в сердцах миллионов аргентинцев.


Фото: Euronews

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