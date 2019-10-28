Аргентина выбрала нового президента на фоне экономического кризиса

НУР-СУЛТАН-БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес был избран главой страны в результате голосования, которое проходило на фоне серьезных экономических проблем в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Набрав 47,29% голосов избирателей, Альберто Фернандес опередил действующего президента страны Маурисио Макри, представляющего правоцентристские силы. В ходе выборов избиратели отдали за Макри 41,30% голосов.

BBC News отмечает, что голосование проходило в атмосфере серьезного экономического кризиса, в результате которого, по данным агентства, треть населения Аргентины оказалась за чертой бедности.

По результатам опросов непосредственно перед выборами действующий президент Макри отставал от оппозиционного кандидата. После объявления результатов президентских выборов Макри признал поражение. Поздравляя своего политического конкурента, он сказал, что пригласил Фернандеса в президентский дворец для того, чтобы обсудить передачу власти.

Альберто Фернандес позже сказал сторонникам, что будет всячески сотрудничать с уходящим президентом, сообщает агентство Reuters.

Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать не менее 45% голосов, или 40%, и опередить соперника, занявшего второе место, на 10 очков.

BBC News сообщает, что избиратели поддержали кандидата, которого они считали наиболее подходящим, чтобы вывести страну из кризиса.

Президент Макри обещал достичь «нулевой бедности», но на самом деле все ухудшилось во время его четырехлетнего правления. По словам его сторонников, он «унаследовал» подорванную экономику, когда пришел к власти, и ему нужно было больше времени, чтобы разобраться с этой проблемой.