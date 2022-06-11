11 Июня 2022 12:19

Аргентина подтвердила первый случай передачи оспы обезьян внутри страны

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Аргентинские специалисты подтвердили первый случай заражения оспой обезьян у человека, который не покидал страну в последнее время. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Минздрав сообщает, что национальная референс-лаборатория подтвердила 9 июня первый в Аргентине случай заражения оспой обезьян у человека, который не выезжал из страны», - говорится в сообщении.

По словам ведомства, заболевший был изолирован и находится под наблюдением врачей в больнице, он чувствует себя нормально.

Ранее Минздрав Аргентины подтвердил два случая заражения оспой обезьян. У обоих заболевших симптомы появились после посещения Испании.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация получила сведения о более чем 1 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания.