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Аргентина - Мексика: где смотреть трансляцию матча ЧМ-2022 по футболу

26 Ноября 2022, 18:21
Аргентина - Мексика: где смотреть трансляцию матча ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 26 на 27 ноября в Лусаиле состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Прямая трансляция матча Аргентина — Мексика начнется в 01:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

В первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии — 1:2. В составе сборной Саудовской Аравии забили Салех Аль Шехри (48 минута) и Салем Аль-Давсари (53 минута), а у аргентинцев отличился Лионель Месси (10 минута с пенальти). Сборная Мексики в своем первом матче на ЧМ-2022 сыграла вничью с командой Польши — 0:0.

Ранее сообщалось, что 26 ноября в Дохе состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Дании.

Фото: sports.kz


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