Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу
13 Декабря 2022, 08:15
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция матча Аргентина — Хорватия начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».
Напомним, сборная Хорватии победила по пенальти команду Бразилии и вышла в полуфинал. Аргентина также по пенальти обыграла команду Нидерландов по пенальти и вышла в полуфинал.
Фото: metaratings.ru
Читайте также
Новости партнеров
Популярное
4 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина