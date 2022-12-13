НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу

13 Декабря 2022, 08:15
Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Аргентина — Хорватия начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Напомним, сборная Хорватии победила по пенальти команду Бразилии и вышла в полуфинал. Аргентина также по пенальти обыграла команду Нидерландов по пенальти и вышла в полуфинал.


Фото: metaratings.ru

Теги:
Новости по теме
Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула
Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею
Читайте также
Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула
Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею
Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане
«Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО
Хабиб Нурмагомедов стал гостем международного турнира по боям без правил в Атырау
Судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport
Аяна Жолдас принесла Казахстану «бронзу» на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике
Новости партнеров
Популярное
1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
4 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
5 Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приблизилась к топ-20 рейтинга WTA

Лента новостей