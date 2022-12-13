Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу

13 Декабря 2022, 08:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Аргентина — Хорватия начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Напомним, сборная Хорватии победила по пенальти команду Бразилии и вышла в полуфинал. Аргентина также по пенальти обыграла команду Нидерландов по пенальти и вышла в полуфинал.

Фото: metaratings.ru