Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Арестовывать за ловлю рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии

14 Ноября 2022, 11:30
Арестовывать за ловлю рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии
14 Ноября 2022, 11:30

Арестовывать за ловлю рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Усилить ответственность за лов рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для снижения браконьерства предлагаем усилить ответственность в рамках разрабатываемого проекта Кодекса об административных правонарушениях. В частности, это увеличение штрафа за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП и за повторное нарушение в течение 1 года – административный арест на 15 суток», - сказал Сериккали Брекешев.

В ведомстве уточнили, что внесение данного законопроекта в Парламент запланировано на первое полугодие 2023 года.

«Уважаемые депутаты, принимаемые в настоящее время меры в рыболовстве недостаточны для решения существующих проблем и многие вопросы требуют неотложных решений. Прежде всего, это следующие вызовы: наличие фактов незаконного вылова (браконьерства), недозагруженность производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий в связи с нехваткой рыбного сырья, недоосвоение квоты на вылов морских видов рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль), недостаточное выделение средств на борьбу с браконьерством», - добавил Сериккали Брекешев.


Фото: cr.aldisouthgroup.com


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Сад в форме кода ALA появится в Алматы
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору