Арестовывать на пять суток нерадивых алиментщиков предлагают в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Арестовывать на пять суток нерадивых алиментщиков предлагают в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня входе правительственного часа в Мажилисе депутаты отметили формальный подход правоохранительных органов к поиску нерадивых алиментщиков. Согласно озвученным данным, в 2018 году в розыск было объявлено 1864 алиментщика, установлено 78 из них, то есть 9%.

На что первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев отметил, что должников ищут по всей стране.

«Вопрос в другом: каким образом разыскивается этот человек? Так как это лицо является ответчиком по делу гражданско-правовых отношений, инструментарий розыска совсем другой, нежели при поиске преступника. Мы не можем этих лиц задерживать, только обязываем явкой к судебному исполнителю», - сказал Марат Кожаев.

По его словам, на сегодня не предусмотрено никаких мер, которые бы побудили алиментщика к исполнению долга. В этой связи в МВД предлагают ввести ответственность и возможность задержания таких лиц в Кодекс «Об административных правонарушениях».

«Ответственность за неисполнение судебного решения - ввести, допустим, пять суток (ареста) За это время можно было бы провести все необходимые ограничительные меры судисполнителем. Кроме того, человек, наверное, быстрее бы пришел к решению, что его действия противозаконны», - подчеркнул Марат Кожаев.