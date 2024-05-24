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    21:21, 23 Май 2024 | GMT +6

    Арестован заместитель начальника Генштаба ВС России

    шамарин
    Фото: Минобороны РФ

    Начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован на два месяца по делу о взятке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    После допроса в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России генерал был задержан, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Решение об аресте принял 235-й гарнизонный военный суд в Москве. СМИ сообщают, что по месту жительства генерала прошел обыск.

    Шамарин Вадим Анатольевич родился 10 июня 1971 года в Таганроге Ростовской области. Является выпускником Новочеркасского высшего военного командного училища связи. С 1992 г. проходил воинскую службу на разных должностях в Дальневосточном военном округе, с 2006 года - в Восточном военном округе. С 2020 года служит начальником Главного управления связи ВС России - заместителем начальника Генерального штаба ВС России. Генерал-лейтенант. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, имеет детей.

    Ранее ряд высокопоставленных военных чиновников, в т.ч. замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов, стали фигурантами уголовных дел о взятках и мошенничестве и были арестованы.

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Мировые новости Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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