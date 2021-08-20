Арестован забивший до смерти супругу павлодарец

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В полицию поступил вызов о нанесении сельчанином телесных повреждений супруге, повлекшем смерть последней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Департамента полиции области в Instagram.

- Полицейскими установлено, что 17.08.2021 года на одном из крестьянских хозяйств в Баянаульском районе в ходе семейной ссоры муж нанес множественные телесные повреждения своей супруге, женщина потеряла сознание. От полученных телесных повреждений супруга скончалось до приезда скорой помощи. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 3 УК Республики Казахстан,- сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что подозреваемый задержан, водворен в ИВС Баянаульского района.

Семья работала и жила на данном отгонном участке.

Стоит отметить, что с начала этого года на территории Павлодарской области зарегистрировано 13 фактов нанесения телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших.

Ранее сообщалось об аресте другого сельчанина в Павлодарской области, который поджег свою супругу.



