Арестован за брань в адрес госсимволики Казахстана житель Павлодарской области
«Пятого июня в полицию Павлодарского района с заявлением обратился 42-летний житель областного центра, который просил привлечь к административной ответственности пользователя социальной сети. Поводом такого обращения стала нецензурная брань мужчины в адрес государственной символики Республики Казахстан в Instagram, тем самым сельчанин проявил неуважение к государственным символам», - рассказал начальник отдела полиции Павлодарского района Павлодарской области Дулат Токенов.
В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что нарушитель установлен и задержан. 38-летний житель села Ефремовка Павлодарского района свой проступок объяснил тем, что находился в алкогольном опьянении и не контролировал собственные действия.
«В отношении сельчанина стражами порядка возбуждено административное производство по части первой статьи 434 КРКоАП – «Мелкое хулиганство». Материал был направлен в суд», - добавили в полиции.
Шестого июня состоялся суд. В судебном заседании сельчанин вину в совершённом правонарушении признал, в содеянном раскаялся. Суд его наказал административным арестом на одни сутки.