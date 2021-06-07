Арестован за брань в адрес госсимволики Казахстана житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сельчанина арестовали за брань в адрес госсимволики. 38-летний сельчанин был пьян, не контролировал свои действия и нецензурно выругался в соцсети в адрес госсимволики РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятого июня в полицию Павлодарского района с заявлением обратился 42-летний житель областного центра, который просил привлечь к административной ответственности пользователя социальной сети. Поводом такого обращения стала нецензурная брань мужчины в адрес государственной символики Республики Казахстан в Instagram, тем самым сельчанин проявил неуважение к государственным символам», - рассказал начальник отдела полиции Павлодарского района Павлодарской области Дулат Токенов.

В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что нарушитель установлен и задержан. 38-летний житель села Ефремовка Павлодарского района свой проступок объяснил тем, что находился в алкогольном опьянении и не контролировал собственные действия.

«В отношении сельчанина стражами порядка возбуждено административное производство по части первой статьи 434 КРКоАП – «Мелкое хулиганство». Материал был направлен в суд», - добавили в полиции.

Шестого июня состоялся суд. В судебном заседании сельчанин вину в совершённом правонарушении признал, в содеянном раскаялся. Суд его наказал административным арестом на одни сутки.