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Арестован сын президента Колумбии

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
30 Июля 2023, 17:35
Арестован сын президента Колумбии Фото: Pixabay

БОГОТА. КАЗИНФОРМ - В Боготе арестован Николас Петро, сын президента Колумбии. Он обвиняется в отмывании денег. Арестована также его бывшая супруга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Колумбийская полиция арестовала Николаса Петро, сына президента страны, в рамках громкого расследования по делу об отмывании денег. Речь идёт о средствах, которые он предположительно собирал во время прошлогодней президентской кампании.

Глава государства Густаво Петро заявил, что не будет вмешиваться в расследование. Этот арест стал серьёзным ударом по правительству, которое с первого дня прихода к власти подвергалось нападкам со стороны консерваторов.

В заявлении прокуратуры говорится, что Николас Петро и его бывшая жена были взяты под стражу по распоряжению суда в Боготе около 6 часов утра по местному времени в субботу. После того, как они предстанут перед судьей, прокуратура будет добиваться их предварительного заключения.

Ранее сообщалось об аресте тещи президента Южной Кореи.


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