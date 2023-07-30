Арестован сын президента Колумбии

БОГОТА. КАЗИНФОРМ - В Боготе арестован Николас Петро, сын президента Колумбии. Он обвиняется в отмывании денег. Арестована также его бывшая супруга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.



Колумбийская полиция арестовала Николаса Петро, сына президента страны, в рамках громкого расследования по делу об отмывании денег. Речь идёт о средствах, которые он предположительно собирал во время прошлогодней президентской кампании.

Глава государства Густаво Петро заявил, что не будет вмешиваться в расследование. Этот арест стал серьёзным ударом по правительству, которое с первого дня прихода к власти подвергалось нападкам со стороны консерваторов.

В заявлении прокуратуры говорится, что Николас Петро и его бывшая жена были взяты под стражу по распоряжению суда в Боготе около 6 часов утра по местному времени в субботу. После того, как они предстанут перед судьей, прокуратура будет добиваться их предварительного заключения.

Ранее сообщалось об аресте тещи президента Южной Кореи.