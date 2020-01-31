Арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Бостандыкского районного суда Алматы помещен под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«30 января Специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султан в отношении председателя Бостандыкского районного суда санкционировано содержание под стражей. Судом поддержаны доводы Антикоррупционной службы о возможности указанного судьи воспрепятствовать проведению объективного досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, председатель суда подозревается в получении взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.

Отмечается, преступление выявлено по результатам совместной работы с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК.

Фото: tvernews.ru