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Арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы

31 Января 2020 09:01
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Арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Бостандыкского районного суда Алматы помещен под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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«30 января Специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султан в отношении председателя Бостандыкского районного суда санкционировано содержание под стражей. Судом поддержаны доводы Антикоррупционной службы о возможности указанного судьи воспрепятствовать проведению объективного досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, председатель суда подозревается в получении взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.

Отмечается, преступление выявлено по результатам совместной работы с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК.

Фото: tvernews.ru
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Ключевые слова: Коррупция, Суды, Другие государственные органы,
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