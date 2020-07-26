Арестован подозреваемый в поджоге собора Святых Петра и Павла

НАНТ. КАЗИНФОРМ - По делу о пожаре в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вновь задержан и заключён под стражу выходец из Руанды. Как сообщает французская прокуратура, его подозревают в поджоге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

39-летний мужчина как доброволец помогал церковной общине и служил при алтаре. Согласно версии, которая ранее была представлена во французских СМИ, он безуспешно пытался получить статус беженца и мог устроить пожар в храме из-за проблем в бюрократией.

В самом начале расследования подозреваемого неоднократно допрашивали: полиция выявила несоответствия в показаниях о его перемещениях в день пожара. Теперь следствие убеждено в факте поджога. В субботу руандийца задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Напомним, первые сообщения о пожаре в кафедральном соборе Нанта поступили около восьми утра 18 июля. Сильнее всего пострадала западная часть здания. Уничтожены один из старейших органов Франции, созданный в XVII в., часть витражей, сгорела картина мастера религиозной живописи XIX столетия Ипполита Фландрена.

В интервью Press-Océan адвокат обвиняемого Ме Кентэн Шабер сообщил, что фигурант дела сотрудничает со следствием и дал признательные показания. Он рассказал, как поджог собор в трёх местах — малый и большой органы, а также электрощит.