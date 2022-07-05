5 Июля 2022 17:09

Арестован начальник управления ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили об аресте начальника управления ДЧС города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК (получение взятки). По данному делу задержан начальник управления ДЧС города Нур-Султана, в отношении него применена мера пресечения «арест», ведутся следственные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Ранее в Антикоррупционной службе заявили, что ведомством начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в сумме 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта «Центральный стадион им. К.Мунайтпасова» аварийным.

Как уточнили в Антикоррупционной службе, расследование продолжается.

«Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в Антикоррупционной службе.





Фото: islamnews.ru