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Арестован ещё один подозреваемый по делу об убийстве школьника в Актобе

10 Января 2020 12:00
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Арестован ещё один подозреваемый по делу об убийстве школьника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд удовлетворил санкцию на арест второго подозреваемого по делу об убийстве школьника в ходе драки в Актобе. 17-летний подозреваемый арестован сроком на 2 месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним , 10 ноября 2019 года в ходе драки между несовершеннолетними убит ученик 10 класса Мадияр Исмагулов. Подозреваемым по делу стал 17-летний студент колледжа Актобе.

«Вчера постановлением специализированного суда выдана санкция на арест второго несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве подростка. Все следственные действия находятся под контролем прокуратуры области»,- отметил прокурор Алматинского района Актобе Жасулан Даулембаев.

«Постановлением спецсуда санкция на арест актюбинца, 2003 года рождения, выдана сроком на 2 месяца до 6 марта 2020 года»,- отметили в пресс-службе облсуда.


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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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