Арестован экс-министр юстиции Бразилии

14 Января 2023, 20:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес, отвечавший за общественную безопасность в Бразилиа во время вторжения в правительственные здания неделю назад, был арестован в субботу по подозрению в «бездействии» и «попустительстве», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Торрес был арестован после возвращения в Бразилию в субботу. Он был в отпуске во Флориде, в том же американском штате, где также находился потерпевший поражение на выборах экс-президент Бразилии Болсонару.

Экс-министр заявил в четверг, что доказательства, представленные полицией, были вырваны из контекста, когда на этой неделе в его доме был проведен обыск.

Во вторник судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес приказал арестовать Торреса. Не сразу стало ясно, в чем заключались обвинения, но Мораес сослался на предполагаемое «упущение» и «попустительство» Торреса.

Генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес заявил ранее на неделе, что «различные упущения, предположительно преднамеренные, допущенные лицами, ответственными за общественную безопасность в Федеральном округе, способствовали практике террористических актов».

В четверг бразильская полиция обнаружила в доме Торреса проект указа , который, по их словам, представлял собой предложение о вмешательстве в результаты октябрьских выборов, которые Болсонару проиграл Луису Инасио Луле да Силве.

Узнав о приказе Мораеса о задержании, Андерсон Торрес также заявил во вторник в Твиттере, что прервет свой отпуск и вернется в Бразилию, чтобы сдаться.

Министр юстиции Флавио Дино дал Торресу время вернуться до понедельника, после чего заявил, что начнет процедуру экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в столице Бразилии объявлен режим ЧС из-за беспорядков. Сотни сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которые отказываются признать результаты голосования, ворвались в Национальный конгресс страны, полиция применила против них слезоточивый газ, но не смогла дать отпор демонстрантам. Они также вошли в здание Верховного суда и в президентский дворец. Нападение продлилось около трех часов, после чего его участников увела полиция.

Бразилия расколота на два лагеря из-за выборов президента страны.