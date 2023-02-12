Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе арестовали Ермека Имантаева, возглавлявшего Актюбинскую область в 2002-2004 годах. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает МИА «Казинформ».

«Постановлением специализированного следственного суда г. Актобе от 10 февраля в отношении И., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2023 года», - говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Ермек Имантаев окончил Московскую государственную финансовую академию по специальности «экономист». Начал трудовую деятельность заместителем директора страхового общества «Туран».

В разные годы работал заведующим отделом внутренней политики акимата Актюбинской области, руководителем аппарата акима Актюбинской области, первым заместителем акима г. Актобе, акимом Хромтауского района, председателем налогового комитета Актюбинской области.

В 2002-2004 годах был акимом Актюбинской области, затем заместителем председателя совета директоров Международного научного комплекса «Астана», директором Института информационных технологий и безопасности.

Работал в Администрации Президента РК, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С ноября 2019 года по март 2021 года возглавлял СПК «Актобе».