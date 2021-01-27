Арестом павлодарки на трое суток закончился её скандал с матерью

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 37-летняя за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений уже попадала в поле зрения полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию города Аксу Павлодарской области поступило заявление от 60-летней горожанки. Женщина просила принять меры в отношении 37-летней дочери, проживающей с ней совместно, - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. - Выяснилось, что в 22.30 дочь, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, устроила матери скандал и выражалась в её адрес нецензурной бранью, тем самым причинив матери психологическое и моральное страдание».

В отношении дочери возбудили административное производство и вынесли защитное предписание сроком на 30 суток. Материал направлен в суд, добавил Ж. Каиров.

«Женщину в тот же день доставили в центр временной адаптации и детоксикации, а когда она протрезвела, инспектор по защите женщин от насилия провела профилактическую беседу о недопущении подобных нарушений и надлежащем поведении, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений гражданка уже попадала в поле зрения полиции».

Материал уже рассмотрел суд: молодой женщине назначено административное взыскание в виде ареста на трое суток, а также удовлетворено ходатайство об установлении особых требований к поведению с запретом на употребление алкогольных напитков и отметкой к участковому инспектору полиции еженедельно для профилактической беседы.