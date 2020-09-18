Арест замакима Атырауской области подтвердили в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За взятку задержан заместитель акима Атырауской области. Об этом сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой действительно проводиться досудебное расследование в отношении указанного должностного лица (заместитель Акима Атырауской области, прим.ред.) по факту получения взятки в особо крупных размерах. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», - сказал Данияр Бигайдаров во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

Иная информация по его словам в интересах следствия разглашению не подлежит.

«За истекший период Антикоррупционной службой зарегистрировано более 200 (208) досудебных расследований. Задержано 9 должностных лиц (с начала года 161 лицо), применена мера пресечения «содержание под стражей» в отношении 7 лиц (с начала года 120 лиц), возмещено более 73 миллиона тенге (72 821 339 тенге, прим.ред.)», - добавил спикер.

Напомним, в Атырау суд санкционировал арест заместителя акима региона и руководителя управления на два месяца.