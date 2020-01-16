Арест на 15 суток и семь лет без прав: пьяных водителей наказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области двух водителей за пьяную езду наказали по новому законодательству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчин задержали в одну ночь в Петропавловске. Один из них – 32-летний житель Петропавловска – «засветился» на улице Абая. Полицейские остановили его, чтобы указать на неработающую фару. Проблема оказалась куда серьезнее – водитель был пьян. Второй – 34-летний горожанин – разъезжал в нетрезвом состоянии по улице Интернациональной.

Машины водворили на штрафстоянку, по решению суда мужчин арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Как известно, 11 января вступили в законную силу изменения в административном законодательстве. Теперь за управление транспортом в состоянии опьянения водителям грозит лишение права управления на 7 лет и административный арест на 15 суток. Ранее за такое правонарушение было предусмотрено лишение водительского удостоверения на три года.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.